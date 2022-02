20º BPM (Mesquita) - Reprodução / Google Street View

Publicado 10/02/2022 19:01

Rio - Um tiroteio entre assaltantes e um policial militar da reserva, na tarde desta quinta-feira (10), terminou dois feridos e um morto na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Nilópolis, na Baixada Fluminense. O PM e a vítima do assalto, identificados como Washington Higino e Everton Pinto, foram baleados, e estão internados em estado grávissimo e grave, respectivamente, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Juscelino Kubitscheck. Já um dos assaltantes, ainda não identificado, morreu no local.

Segundo informações, Everton estava sendo roubado por dois homens, quando Washington, que estava passando pelo local, decidiu reagir. Durante o confronto, os dois foram baleados e um dos suspeitos morreu na hora.

A Polícia Militar informou que uma pistola com kit rajada foi apreendida com o assaltante morto. Além disso, equipes do 20º BPM (Mesquita) fazem buscas para localizar o segundo envolvido no assalto.