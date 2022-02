Cerca de 20 cães e gatos podem ser adotados neste sábado (12) - Divulgação

Cerca de 20 cães e gatos podem ser adotados neste sábado (12)Divulgação

Publicado 10/02/2022 17:28

Rio - Cariocas tema oportunidade de adotar cães e gatos neste sábado (12), no Bangu Shopping, localizado na Zona Oeste do Rio. Das 11h às 15h, o empreendimento na zona oeste vai receber a Feira de Adoção RJPET, que tem o objetivo de incentivar o acolhimento responsável para cerca de 20 animais de estimação.

O evento, que acontece pela nona vez no Bangu Shopping, é organizado pelo Governo do Estado do Rio, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, responsável pelas políticas públicas de proteção e bem-estar animal. A Feira RJPET pretende conscientizar a população sobre a importância dos cuidados necessários para garantir a qualidade de vida dos pets.

Os interessados em adotar deverão apresentar identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista e assinar um termo de responsabilidade.

Moradora de Bangu, a professora Ana Carolina Silva, de 34 anos, contou sobre a experiência de acolher um animal de estimação durante o evento. “Eu já tinha um gato, Jaime, e achava que ele se sentia sozinho. Já há algum tempo, eu pensava em adotar mais um e, quando fui à feira no Bangu Shopping, em maio de 2021, me apaixonei pela Sofia. Desde então, a gatinha é a alegria da casa! Tive muita confiança em adotar na Feira RJPET e incentivo a todos que estão em busca de um pet. Muitos animais estão precisando de um lar. E por que não doar um pouco de amor para eles, que nos dão tanto amor sem nunca pedir nada em troca?”.

Marcelo Queiroz, secretário de Agricultura, comentou sobre as expectativas para mais uma edição. "Ao longo de um ano de parceria e oito edições do evento, mais de 200 animais foram adotados no Bangu Shopping. Seguiremos em 2022 com nossa programação de eventos mensais no empreendimento como forma incentivar a adoção e dar visibilidade aos animais que estão em projetos independentes, ONGs e, até mesmo, aqueles abandonados nas ruas".

A realização do evento seguirá os protocolos sanitários para evitar aglomerações, além da obrigatoriedade do uso de máscara e de álcool em gel para higienização das mãos.

Feira de Adoção RJPET no Bangu Shopping

Data: 12 de fevereiro - sábado

Horário: das 11h às 15h

Local: Bangu Shopping (Portaria 1, próximo à loja Leader)

Endereço: Rua Fonseca, 240 – Bangu - Rio de Janeiro

Bangu Shopping

Central de Atendimento ao Cliente: (21) 2018-2321

Fale com o Bangu Shopping pelo WhatsApp: (21) 4042-2720

Siga e fique por dentro das novidades, horários de funcionamento e programação do @bangushopping no Facebook e Instagram

