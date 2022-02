Corpo foi localizado na Rua Marmiari, altura do número 980 - Google Street View

Corpo foi localizado na Rua Marmiari, altura do número 980Google Street View

Publicado 10/02/2022 17:13 | Atualizado 10/02/2022 18:00

Rio - O Corpo de Bombeiros encontrou um homem baleado e morto em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira. Daniel da Silva, de 39 anos, foi achado já sem vida em um ponto de mototáxi, no cruzamento entre as ruas Rua Marmiari e Paulo Rola.

A vítima foi localizada por volta das 14h15 por bombeiros do quartel de Realengo, na Rua Marmiari, altura do número 980. No local, funciona um ponto de mototáxi onde a vítima do disparo supostamente trabalhava. A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência e fez o cerco no local para que a perícia fosse realizada.

Segundo a Secretaria de Polícia Civil (Sepol), a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou inquérito para apurar a morte de Daniel. A perícia foi realizada no local e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro. "Diligências seguem em busca de testemunhas e imagens de câmeras de segurança instaladas na região para identificar a autoria do crime", disse em nota.

A região que engloba Senador Camará e bairros adjacentes é alvo constante de brigas entre grupos rivais de milicianos e traficantes. Em setembro do ano passado, pelo menos sete vans foram incendiadas a mando de milicianos que disputam o controle da região.