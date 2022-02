Policiais Civis da DPCA prenderam com informações do Disque Denúncia uma das principais lideranças do PCC no Rio - Divulgação

Publicado 10/02/2022 17:40

Rio - Policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA-RIO) prenderam, na quarta-feira (9), o líder de uma das facções mais violentas de São Paulo, o Primeiro Comando da Capital (PCC), em Madureira, Zona Norte do Rio. Ailton Arcanjo Mota, o Tim, de 30 anos, estava foragido da Justiça há três anos e é acusado de integrar o tráfico da comunidade do Capão Redondo, localizada na Zona Sul de São Paulo.

De acordo com a especializada, o criminoso foi localizado após trabalho de monitoramento do Setor de Inteligência da especializada, e com o apoio de informações passadas pelo Disque-Denúncia (2253-1177).



Preso anteriormente em outras duas oportunidades pelos mesmos crimes, 'Tim' exerceu diversas funções na estrutura do tráfico, ganhando experiência e adquirindo a confiança das lideranças da organização criminosa. O criminoso se tornou o homem de confiança dos traficantes, Alberto Mota Gonçalves, vulgo 'Capão' e Jorge Yuri de Jesus Soares Barbosa, vulgo 'Orelha', que teriam participado do 'tribunal do crime' da facção, que culminou com a morte de seis pessoas na região do Capão Redondo, em março de 2019.

Laços com o TCP



Atualmente, com o objetivo de facilitar a conexão entre as facções criminosas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo, Ailton passou a residir na cidade do Rio, sendo recebido e abrigado por traficantes da facção do Terceiro Comando Puro(TCP) da Comunidade da Coréia, localizada no Complexo de Favelas de Senador Camará, Zona Oeste do Rio.

Além de estreitar os laços e prover a realização de negociações entre as facções, ele usava a comunidade para receber proteção de homens armados que dificultavam as ações policiais que visassem sua captura. Ele foi preso após o monitoramento realizado pela DPCA apontar uma de suas saídas da comunidade, possibilitando sua prisão sem nenhum tipo de confronto armado.