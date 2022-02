Aplicação da vacina contra a covid-19 - Divulgação

Publicado 10/02/2022 17:28

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quinta-feira (10), 1.882.065 casos confirmados e 70.528 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 11.543 novos casos e 80 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,72%.

Entre os casos confirmados, 1.774.066 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 10,4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 8%.

Prefeitura avalia que Ômicron está no fim

Um estudo da prefeitura em parceria com a Fiocruz está em andamento e avalia o comportamento da dose de reforço na população. A pesquisa tenta entender qual o limite do período de imunidade e se será necessário um outro ciclo vacinal.

Antes disso, porém, há um obstáculo: cerca de 600 mil adultos que poderiam ter tomado a terceira dose ainda não foram aos postos.

"Temos o desafio de ampliar a dose de reforço: nas duas primeiras doses, a proteção é de cerca de quatro meses. Com a dose de reforço é possível alcançar um nível de proteção bastante alto. Ainda assim, é muito provável que a gente faça uma quarta dose um ano depois da terceira. Estamos já nos planejando e e pedindo planejamento do Ministério da Saúde para a compra dessas doses", afirmou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.