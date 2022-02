Eberton Mello Santos da Silva, de 34 anos, foi preso por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), de São João de Meriti - Divulgação/DEAM-São João de Meriti

Eberton Mello Santos da Silva, de 34 anos, foi preso por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), de São João de MeritiDivulgação/DEAM-São João de Meriti

Publicado 10/02/2022 15:56

Rio - Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti prenderam, nesta quinta-feira (10), um homem que se passava por motorista de aplicativo e é acusado de estuprar passageiras. Eberton Mello Santos da Silva, de 34 anos, foi preso no salão de beleza de sua esposa, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Um dos ataques aconteceu em dezembro de 2021 e o outro aconteceu em janeiro deste ano.



O criminoso já havia sido condenado pelo mesmo crime em 2012, mas estava em liberdade condicional havia três meses e usava tornozeleira eletrônica. Segundo os agentes, Eberton andava com o carro e esperava que as vítimas pedissem o serviço. Assim que as mulheres solicitavam a corrida por meio do aplicativo, o acusado cometia os estupros.

Após denúncias e registros de ocorrência, os policiais realizaram um trabalho de inteligência e monitoramento e identificaram o homem, que foi localizado e preso. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão.