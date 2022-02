Operação no Jacarezinho - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/02/2022 22:37 | Atualizado 10/02/2022 22:51

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) pediu o arquivamento, nesta quinta-feira, de quatro investigações sobre cinco mortes ocorridas na operação do Jacarezinho em maio do ano passado. A ação deixou 28 pessoas mortas, incluindo um policial civil, e é considerada a mais letal da história.



Os mortos nos procedimentos que foram arquivados pelo Ministério Público nesta quinta-feira eram investigados como suspeitos de integrar o tráfico de drogas no Jacarezinho: Bruno Brasil, Mateus Gomes dos Santos, Marcio da Silva Bezerra, Rodrigo Paula de Barros, Carlos Ivan Avelino.



Operação Exceptis



Em maio do ano passado, a comunidade do Jacarezinho foi cenário de uma operação da Polícia Civil que deixou 28 mortos em confronto, sendo 27 suspeitos do tráfico local, além do agente André Farias, morto ao desembarcar de um blindado.



Agentes do Bope (Batalhão de Operações Policiais) já ocupavam os arredores da comunidade, o que levou moradores a relembrarem a operação, que está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual.



O deputado federal David Miranda (Psol) fez uma série de postagens em seu Twitter. "URGENTE: Estamos recebendo relatos de moradores do Jacarezinho (comunidade onde nasci e cresci, e onde minha família e muitos amigos ainda vivem) informando que o BOPE está cercando a favela e executará a ocupação do território", e emendou que iria acionar a imprensa e órgãos públicos.



Entre os comentários, alguns criticaram a iminente operação policial, apontando que só poderia ocorrer em caso de excepcionalidade. Outros, ironizaram. "Meu Deus, uma operação policial, que horror... assim meus bandidos não conseguem vender as drogas que sustentam suas famílias, até quando seremos oprimidos dessa forma", respondeu um internauta ao deputado.