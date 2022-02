João Carlos Sordeiro Lourenço, de 23 anos, mais conhecido como 'João do Jaca' - Divulgação

João Carlos Sordeiro Lourenço, de 23 anos, mais conhecido como 'João do Jaca'Divulgação

Publicado 10/02/2022 21:02 | Atualizado 10/02/2022 21:26

Rio - Apontado como segurança do traficante Fred, João Carlos Lourenço, de 23 anos, foi morto durante um confronto com policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) na comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio, no início da noite desta quinta-feira. De acordo com a Polícia Civil, durante patrulhamento na região, agentes foram informados que um traficante armado estava em uma residência da localidade.

Os policiais se dirigiram ao imóvel e localizaram João Carlos. Ao ser abordado, 'João do Jaca', como era conhecido, reagiu e foi atingido. Ele foi socorrido para o Hospital Salgado Filho, mas não resistiu. Com o criminoso, foi apreendida uma pistola Glock calibre 40, com kit rajada.

João possui diversas anotações criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência qualificada, porte ilegal de arma de fogo e porte de artefato explosivo ou incendiário. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada.



Moradores fazem protesto

Moradores fecharam a Avenida Dom Helder Câmara, na altura do Jacarezinho, sentido Del Castilho, na Zona Norte do Rio, em protesto pela morte do 'João do Jaca' e também pelas constantes atuações da polícia na região. Os manifestantes incendiaram objetos na Avenida Dom Hélder Câmara e tentaram interromper parcialmente a via. Equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e do 3º BPM (Méier) atuaram para estabilizar a região. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.



Nas redes sociais, alguns perfis criticaram o projeto Cidade Integrada, do Governo do Rio. "Esse copia e cola das falidas UPPs além de absurdo, é brutal e covarde, ao novamente colocar as favelas sobre a repetição de algo tão violento. A militarização da vida cotidiana não integra nada. As definições de AI5 seguem atualizadas, isso sim!"; "Nosso povo está na Avenida Dom Helder Câmara por não aguentar mais ser massacrado por esse estado racista e essa justiça seletiva".

Moradores fazem protesto na entrada da comunidade do Jacarezinho Divulgação

A SuperVia informou que, em função de manifestação nas proximidades da estação Jacarezinho, as partidas da Central do Brasil para Belford Roxo estão temporariamente suspensas.