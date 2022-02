Imagens flagram o momento do furto - Reprodução / Redes Sociais

Imagens flagram o momento do furtoReprodução / Redes Sociais

Publicado 10/02/2022 22:03 | Atualizado 10/02/2022 22:07

Rio - A família que teve a casa invadida e furtada por policiais militares na comunidade Vila Aliança, Zona Oeste da cidade , na última segunda-feira (7), diz cogitar sair do local por medo de represálias. A afirmação foi divulgada pelo RJ2, da TV Globo, nesta noite. De acordo com o proprietário da residência, ele a esposa pensam em se mudar para evitar possíveis transtornos futuramente, já que denunciaram os agentes à corregedoria da PM.

Aos investigadores, o homem teria alegado que os policiais furtaram uma caixa de som, um vidro de perfume, um quilo de carne congelada e oito caixinhas de água de coco. Além disso, ele afirmou que os PMs não tinham mandado de busca ou qualquer flagrante que justificassem a entrada no imóvel.

PMs são flagrados furtando pertences da casa de morador da Vila Aliança. #ODia



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/GdFfuO0VTw — Jornal O Dia (@jornalodia) February 10, 2022

O morador também teria decidido instalar um circuito de segurança com transmissão em tempo real depois de, segundo ele, sua casa ter sido revirada por agentes em outras dez ocasiões.

Nesta quinta-feira (10) os agentes envolvidos no caso foram afastados. Segundo a corporação, eles fazem parte do Batalhão de Ações com Cães (BAC). O nome deles não foi divulgado.

Em nota, a Polícia Militar informou que não compactua com desvios de conduta cometidos por seus entes, punindo com extremo rigor os envolvidos quando constatados os fatos.