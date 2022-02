Acidente aconteceu na Praia do Grumari nesta segunda-feira (7) - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 10/02/2022 16:37

Rio - Morreu, nesta quinta-feira (1), o motorista José Carlos da Mota, de 67 anos, que dirigia um carro que despencou de uma ribanceira na segunda-feira (7). José Carlos estava dirigindo na Estrada do Grumari, próximo à Praia de Abricó, quando perdeu o controle do veículo e caiu do penhasco. O homem estava no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio.

Logo após o acidente, ele foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Posteriormente, foi levado ao Miguel Couto. Ainda na segunda, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que seu estado era considerado estável.

Pedestres que estavam presentes no momento da queda, fizeram imagens do carro e o resgate pelos bombeiros. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de José Carlos.