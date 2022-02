Polícia prende responsável por construção ilegal em Campo Grande - Divulgação

Polícia prende responsável por construção ilegal em Campo GrandeDivulgação

Publicado 10/02/2022 15:35 | Atualizado 10/02/2022 15:39

Rio - Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (10), um homem pelo crime de parcelamento ilegal de solo urbano e furto qualificado em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, após levantamento de informações de inteligência. O preso não teve o nome divulgado.



Segundo a especializada, durante a ação, os agentes localizaram uma construção de seis casas, em um lote ilegalmente desmembrado, com anúncio de venda. Cada imóvel estava sendo vendido por R$ 300 mil. No entanto, não existiam registro de propriedade sobre o terreno e documentos pertinentes à obra. Os policiais também constataram ligação direta de água e de luz no local.