Imagens das áreas mais atingidas de Miracema, onde água invadiu casas e arrastou carrosReprodução/Redes Sociais

Publicado 10/02/2022 13:53

Rio - Cidades do Noroeste Fluminense seguem em alerta nesta quinta-feira (10) devido às chuvas que provocaram enchentes. A região teve diversos pontos de alagamento devido ao transbordo de rios e afluentes, como o Rio Pomba, que ainda está acima de seu nível natural, de acordo com a Defesa Civil de Aperibé.

Ainda segundo o órgão, o Rio Paraíba também está acima de sua cota de transbordo entre os municípios de Aperibé e Itaocara. Já as vazões das represas de Ilha dos Pombos e Braúna começaram a baixar nesta noite.Na cidade de Santo Antônio de Pádua, as aulas presenciais nas redes públicas e particulares de ensino foram suspensas até esta quinta-feira devido a previsão de chuvas e pontos ainda alagados no município.Em razão das inundações, diversas pessoas de Miracema, cidade mais atingida, Santo Antônio de Pádua, Aperibé e Itaocara tiveram suas casas invadidas pelas águas e acabaram ficando desabrigadas nesta quarta-feira. As populações de áreas próximas a valões e rios tiveram que ser resgatadas por meio de barcos e botes. Em vídeos, carros e eletrodomésticos aparecem boiando nas ruas dos municípios.Nas redes sociais, moradores das regiões relataram o sofrimento de famílias que perderam tudo na enchente. “Dia 10 de fevereiro de 2022, às 8h da manhã, passando pelas ruas de Miracema e vendo o sofrimento das pessoas com todos os seus pertences do lado de fora perdidos. Nunca presenciei um desastre nessa proporção, pessoas perdendo o pouco que tinham. Dói, dói muito”, lamentou uma internauta.Na noite de ontem o prefeito de Niterói Axel Grael entrou em contato com o prefeito Clóvis Tostes, da cidade de Miracema, se solidarizando com a situação das fortes chuvas e oferecendo ajuda.Uma equipe de técnicos da Defesa Civil de Niterói, liderada pelo secretário e tenente-coronel Walace Medeiros, irá para Miracema nesta quinta para dar apoio ao trabalho de emergência."Liguei para Clóvis Tostes para me solidarizar. Ofereci ajuda e suporte da equipe da Defesa Civil de Niterói e, nesta quinta-feira, bem cedo o secretário e tenente-coronel Walace Medeiros e uma equipe com cinco técnicos irão para Miracema oferecer apoio ao trabalho de emergência. Vamos ajudar no que for possível. Me solidarizo com as famílias afetadas pelas chuvas nessas cidades", disse Grael.Até o presente momento, não há um balanço com o número de pessoas atingidas e desabrigadas devido às chuvas.