Polícia Militar prendeu uma das lideranças da favela do JacarezinhoDivulgação/Portal dos Procurados

Rio - A Polícia Militar prendeu uma das lideranças da favela do Jacarezinho, nesta quarta-feira (9), em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, durante a busca de uma equipe do 22º BPM (Maré) para localizar um veículo roubado. Douglas Evangelista da Silva, conhecido como Haxixe, é apontado como o segundo na hierarquia do tráfico de drogas da comunidade.



De acordo com a PM, os militares procuravam o automóvel quando se depararam com três homens portando um fuzil, uma pistola e rádios transmissores próximos a um carro. Ao serem abordados pelos policiais, dois deles fugiram para a comunidade de Manguinhos. Um deles, menor de idade, foi alcançado e detido.



Douglas foi encontrado pelos policiais militares dentro do veículo e tentou resistir à prisão. Dentro do automóvel, havia drogas. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Repressão aos Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil, onde o criminoso ficou preso e o menor apreendido.



Chefe do tráfico do Jacarezinho ostenta casa de luxo e ficha criminal extensa





Atualmente, o chefe do tráfico da favela do Jacarezinho é Adriano Souza de Freitas, o Chico Bento. No dia 19 de janeiro, durante uma ação para implementar o programa Cidade Integrada na comunidade, policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) encontraram uma casa de alto padrão do criminoso, com piscina com iluminação direcionada, churrasqueira na área gourmet, chão de porcelanato marmorizado,sala de jogos, banheira de hidromassagem, além de outros itens de luxo.



Para escapar da prisão, Chico Bento e outros criminosos do Jacarezinho fugiram para o Complexo da Penha, na Zona Norte. A semelhança com o personagem pacato e caipira do gibi está somente no apelido e aparência física. O traficante é mencionado em 27 investigações como autor de crimes , segundo sua ficha do sistema prisional, e possui quatro mandados de prisão pendentes. Ele tem anotações que se estendem em crimes como infração sanitária, ato incendiário, tortura, homicídio e tráfico, inclusive, com o envolvimento de crianças.

Cidade Integrada



A comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte, foi escolhida para receber o programa Cidade Integrada do Governo do Estado. No último dia 19, houve uma operação com 1,2 mil policiais na favela com as polícias civil e militar para implementação do projeto. Segundo o governador do Rio, Cláudio Castro, o projeto será sustentado em seis pilares para a retomada de território no Jacarezinho e da Muzema, na Zona Oeste.



O programa terá um investimento inicial de R$500 milhões e será sustentado em seis eixos: social; infraestrutura; transparência; econômico; diálogo e governança; e segurança. Castro destacou que a segurança pública é um dos grandes pilares para que o programa se desenvolva, mas destaca que a ideia do serviço no Cidade Integrada não é de pacificação, como era a ideia das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).



Inicialmente, o governador tinha a intenção de expandir o projeto para outras comunidades da capital. Entretanto, Castro garantiu que, enquanto não houver sucesso nas ocupações do Jacarezinho e na Muzema, não irá projetar o Cidade Integrada para outras regiões.