Criminoso é morto e três são presos após confronto com a PM em São Gonçalo - Divugação

Criminoso é morto e três são presos após confronto com a PM em São GonçaloDivugação

Publicado 10/02/2022 13:10

Rio - Um criminoso foi morto e outros três presos após troca de tiros com policiais militares na manhã desta quinta-feira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a corporação, os agentes do 7º BPM (São Gonçalo), com o apoio do 35º BPM (Itaboraí), realizavam uma ação para reprimir o crime organizado nas comunidades da Marambaia e Apolo III.

A PM informou, que durante as incursões, criminosos armados atiraram contra os policiais e houve confronto na Rua José Gabriel de Souza. Um deles foi atingido e socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde não resistiu. Outros três homens foram presos.

Com o grupo, foram apreendidos um rádio comunicador, duas pistolas e drogas a serem contabilizadas.