Flávio Sant'anna Coutinho, de 50 anos, foi preso por policiais da 21ª DP (Bonsucesso) - Divulgação

Publicado 10/02/2022 11:32 | Atualizado 10/02/2022 12:02

Rio - Policiais da 21ª DP (Bonsucesso) prenderam, na quarta-feira, um homem acusado de levar o próprio filho para cometer um assalto a residência, no Engenho da Rainha, Zona Norte do Rio, há 25 anos. Flávio Sant'anna Coutinho, de 50 anos, foi capturado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



De acordo com a polícia, em outubro de 1997 um grupo de cerca de 13 criminosos, entre eles adolescentes, invadiram uma casa, na Rua Fernandes Portugal, no Engenho da Rainha, para roubar eletrodomésticos , roupas e documentos, por volta das 17h.



No momento do crime, no imóvel, estavam uma mulher e seu filho, de apenas um ano de idade. Durante o assalto, os suspeitos acreditavam que o marido da vítima fosse policial e perguntavam se havia arma em casa. Os agentes apuraram que os assaltantes chegaram a apontar um revólver para a cabeça do bebê, ameaçando matar a criança, para que a mulher falasse onde estava a arma do marido, que na verdade não era agente de segurança e não possuía nenhum armamento.



Os bandidos ficaram por cerca de três horas na residência. Por volta das 20h, o companheiro da vítima percebeu a movimentação de criminosos em sua casa, quando chegava, e acionou a polícia. Alguns adolescentes acabaram detidos com uma TV da família e foram conduzidos para a Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA).



Horas depois, Flávio foi até a delegacia para se apresentar como responsável de um dos menores apreendidos e acabou sendo reconhecido pela vítima como um dos assaltantes.



Flávio foi encontrado na quarta-feira, na Rua Araguari, em Austin. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão expedido pela 37ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de roubo, e foi condenado a oito anos e quatro meses de prisão.

"O setor de inteligência da 21ª DP (Bonsucesso) vem realizando um trabalho de identificação e localização de foragidos da justiça. Só esse ano foram 11 presos, sendo alguns foragidos de outros Estados. Trata-se do tripé definido pelo Secretário Allan como as diretrizes da Policia Civil: inteligência, investigação e ação", disse o delegado Hilton Alonso, titular da distrital.



Os policiais da 21ª DP apuraram que atualmente Flávio estava trabalhando como pizzaiolo, fazendo delivery. Já o filho dele que foi apreendido, está preso por tráfico de drogas desde 2019, quando foi capturado em Rocha Miranda.