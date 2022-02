Vacinação infantil não chegou nem a metade dos fluminenses com idade entre 5 e 11 anos - Carina Rocha

Vacinação infantil não chegou nem a metade dos fluminenses com idade entre 5 e 11 anosCarina Rocha

Publicado 10/02/2022 14:57





A cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, terá o dia D de vacinação infantil contra covid-19 nesta sexta-feira. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade, será feito um mutirão de imunização em 26 escolas da rede pública para crianças de 6 a 11 anos, das 13 às 16h. A ideia da ação é incentivar a vacinação, reforçando, assim, a segurança de alunos e profissionais de ensino na volta às aulas. Confira a

Rio - Com baixo número de crianças imunizadas, pelo menos cinco cidades da Baixada Fluminense e Região Metropolitana farão mutirões ou terão repescagem de vacinação infantil neste fim de semana. Com maioria abaixo dos 25% da faixa etária de 5 a 11 anos vacinadas contra covid-19, municípios irão levar campanhas para dentro de escolas. Entre os destaques, estão as cidades de Duque de Caxias e Japeri que terão "Dia D" de imunização contra o coronavírus.A cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, terá o dia D de vacinação infantil contra covid-19 nesta sexta-feira. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade, será feito um mutirão de imunização em 26 escolas da rede pública para crianças de 6 a 11 anos, das 13 às 16h. A ideia da ação é incentivar a vacinação, reforçando, assim, a segurança de alunos e profissionais de ensino na volta às aulas. Confira a lista das escolas que terão a ação.

Em Japeri, também haverá um "Dia D" de vacinação contra a covid-19, com crianças a partir de 6 anos. A ação está marcada para este sábado (12), das 9h às 15h. Serão cinco pontos de vacinação na cidade, USF Santa Amélia, USF Vila Central e na Academia da Saúde, ambos no bairro Engenheiro Pedreira; USF Chacrinha, no Chacrinha; e na Escola Municipal Pastor Tasso Andrade de Oliveira, no Delamare.



Até o sábado passado, dia 5, a prefeitura do município havia informado que 2 mil das 11 mil crianças da cidade já haviam sido imunizadas.





A Em Nilópolis, haverá um mutirão de imunização de crianças ao longo dos próximos sete dias. A campanha começa nesta quinta-feira e vai levar para dentro de escolas municipais equipes da Saúde. Nesta sexta-feira, será a vez dos alunos do CEI Isaura da Costa Sá Coelho, no Nova Cidade; Ciep 028 Silvestre David Da Silva, em Olinda; CEI Regina Sessim, no Frigorífico; todos às 9h e o EM Maria da Conceição Cardoso, no Nova Cidade, às 14h. lista de escolas que receberão equipes de Saúde para aplicação do imunizante está nas redes sociais da prefeitura nilopolitana. Até a última terça (8), a cidade já tinha 4.672 crianças vacinadas, de um total de pouco mais de 13 mil. A iniciativa de levar a vacinação para dentro das escolas é a mesma que começou a ser feita pela Prefeitura do Rio, também nesta quinta (10).

Em São João de Meriti, a campanha terá dois dias de repescagem nesta sexta-feira e no sábado, com todas as crianças de 5 a 11 anos podendo se imunizar. O horário para vacinação dos pequenos na sexta será das 9h às 14h, em todas as unidades de saúde, e no sábado, que terá apenas um ponto de vacinação, na Paróquia Nossa Senhora da Glória, no Jardim Meriti, será das 8h às 12h.

Já na cidade de Nova Iguaçu, nenhuma ação foi planejada para o fim de semana. A cidade terá apenas repescagem nesta sexta-feira, com as crianças de 5 a 11 anos. Até esta quinta-feira, o vacinômetro infantil da prefeitura da cidade apontava para a imunização de 19.826 crianças. O número é menos da metade do total de iguaçuanos nessa faixa etária (78.683), segundo dados do painel de Monitoramento Estadual.