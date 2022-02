Base do projeto no Jacarezinho - Luis Alvarenga / Divulgação

Base do projeto no JacarezinhoLuis Alvarenga / Divulgação

Publicado 10/02/2022 14:27 | Atualizado 10/02/2022 15:52

Rio - A base operacional do programa Cidade Integrada no Jacarezinho, Zona Norte do Rio, já foi completamente montada. Os cinco contêineres que compõem o equipamento vão funcionar na praça da Rua Nossa Senhora das Graças A previsão é de que os atendimentos comecem a funcionar ainda esta semana. A base da Muzema começará a ser construída na próxima semana.

fotogaleria

"A base vai reunir os gestores sociais e executivos do programa, abrigar o Conselho Comunitário e, também, o escritório do programa Na Régua, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras. A montagem da base é mais um avanço para a evolução dos serviços do Cidade Integrada", afirmou o governador Cláudio Castro.O programa contou com um investimento de R$ 9,7 milhões e vai oferecer assistência técnica gratuita de arquitetura e engenharia às famílias da comunidade. O local contará com um engenheiro, um arquiteto, duas assistentes sociais e um técnico em edificações. Por meio da base, serão selecionadas moradias que precisam de pequenas reformas, com valores até R$ 15 mil.Nascido e criado no Jacarezinho, o engenheiro civil Fernando Vinícius da Silva Paulo, de 36 anos, será o coordenador-geral da base local."Tenho um orgulho imenso de ter a oportunidade de ajudar os moradores da minha comunidade a terem um futuro melhor, com habitações regularizadas e seguras, dentro das normas legais exigidas. É um sonho de infância que agora se concretiza", ressaltou Fernando.