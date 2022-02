Cartazes em postes anunciam a venda de apartamentos por até R$ 300 mil - Divulgação/MPRJ

Publicado 11/02/2022 08:51 | Atualizado 11/02/2022 10:39

Rio - Uma operação pretende demolir construções irregulares, nesta sexta-feira (11), na Rua Araticum, no bairro do Anil, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Os imóveis não têm autorização da prefeitura para serem erguidos e ficam em uma área dominada pela milícia. A ação é realizada pela Força-Tarefa do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/FT-OIS) do Ministério Público do Rio (MPRJ) e pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), e tem apoio das secretarias municipais de Meio Ambiente, Conservação, além da Polícia Militar, Guarda Municipal e Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

De acordo com laudos de vistoria emitidos pela Coordenadoria-Geral de Licenciamento e Fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, os imóveis são multifamiliares de até cinco andares e não possuem alvarás de autorização para obras ou projetos e também não contam com profissionais técnicos qualificados acompanhando as construções.

"Quem constrói em área proibida e sem nenhum tipo de licença e vende os imóveis sem poder dar nenhuma documentação ou garantia, assume o risco. Não comprem esse tipo de facilidade porque o barato pode sair caro", afirmou a subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo. No loteamento, cartazes em postes anunciam a venda de apartamentos por até R$ 300 mil.