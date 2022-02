Ocorrência foi registrada na 72ªDP (São Gonçalo) - Reprodução

Ocorrência foi registrada na 72ªDP (São Gonçalo)Reprodução

Publicado 11/02/2022 09:32

Rio - Agentes da 72ª DP (São Gonçalo) prenderam um homem acusado de abusar do próprio neto de 7 anos. Segundo a Polícia Civil, ele foi encontrado em casa, no bairro do Rocha, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, nesta quinta-feira. A ação, coordenada pelo delegado titular da unidade Allan Duarte Lacerda, foi realizada após cruzamento de informações do setor de inteligência. Contra o homem havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal de São Gonçalo.

Os abusos ocorreram em 2020 quando a criança ficava aos cuidados do avô, em sua casa, em Araruama. A mãe da vítima passou a desconfiar dos abusos após notar comportamentos estranhos do filho, como assistir vídeos pornográficos e tocar de forma diferente outras crianças. Segundo ela, era notória a erotização precoce do seu filho.



Mais tarde, o preso confirmou que também abusava do pai do menor, filho dele, quando era apenas uma criança. Na residência foram apreendidos computador, aparelho celular e um pendrive que serão analisados pelos agentes.