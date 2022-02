Chico Bento: recompensa é oferecida para informações sobre chefe do tráfico do Jacarezinho - Divulgação

Publicado 11/02/2022 07:34 | Atualizado 11/02/2022 10:44

Rio - O traficante Adriano de Souza Freitas, o Chico Bento , apontado como chefe do tráfico de drogas no Jacarezinho, é um dos alvos da operação da Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Militar, que deixou oito mortos nesta sexta-feira (11), na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. Chico Bento estaria escondido na região, dominada pelo Comando Vermelho, assim como o Jacarezinho.

Também estavam entre os alvos os membros de uma quadrilha de roubo de cargas que atua na região. Até o momento, um homem foi preso, mas não há informações se ele era um dos alvos.

A PM e a PRF informaram que as equipes policiais foram atacadas por criminosos logo na chegada à comunidade, antes das 6h. Segundo policiais envolvidos na ação, era um "bonde fortemente armado". Houve tiroteio e oito suspeitos foram mortos. Sete fuzis, quatro pistolas, 14 granadas, cocaína, maconha e carga roubada foram apreendidos e levados para a 22ª DP (Penha).

Chico Bento: chefe do tráfico do Jacaré tem 27 anotações criminais

Em janeiro, policiais encontraram a casa de luxo de Chico Bento , construída no Jacarezinho. Vídeos mostram piscina com iluminação direcionada; churrasqueira na área gourmet; salão de jogos; e sala de estar com chão de porcelanato marmorizado.

Em 2021, investigações que culminaram com a operação Exceptis apontaram que Chico Bento recrutava menores, de até 12 anos de idade, para atuarem no tráfico. "A estratégia baseia-se na impunidade, uma vez que os soldados das quadrilhas com menos de 18 anos, escudos para os bandidos mais velhos, estão sujeitos a medidas socioeducativas e não são encarcerados – o que é visto, obviamente, como vantajoso pelos chefes do crime", diz um relatório de investigação.