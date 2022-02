Passagem das barcas vai subir a partir deste sábado; confira os valores - Marcio Mercante

Publicado 11/02/2022 08:02 | Atualizado 11/02/2022 08:16

Rio - A passagem das barcas vai aumentar a partir deste sábado. Segundo a CCR Barcas, a travessia Praça Quinze (Rio) – Arariboia (Niterói) passa de R$ 6,90 para R$ 7,70. O trajeto realizado por catamarã sobe de R$ 19 para R$ 21. As barcas com destino a Mangaratiba, Ilha Grande e Angra dos Reis, municípios da Costa Verde Fluminense, passam de R$ 18,40 para R$ 20,50.

A autorização para o reajuste do valor do transporte foi dado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp).

"Conforme previsto no Contrato de Concessão, no dia 12 de fevereiro, o reajuste tarifário anual apenas corrige o valor de acordo com a inflação, após autorização da Agência Reguladora (Agetransp)", informou a CCR Barcas.



O último aumento das tarifas aconteceu em fevereiro de 2021.