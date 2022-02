Bebidas produzidas no estabelecimento abasteciam bailes funk da Cidade de Deus - Reprodução/TV Globo

Bebidas produzidas no estabelecimento abasteciam bailes funk da Cidade de DeusReprodução/TV Globo

Publicado 11/02/2022 10:27

Rio - Policiais civis da 32ª DP (Taquara) estouraram, nesta quinta-feira (10), uma fábrica de bebidas falsificadas, na Vila Gabriela, no município de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Diversas caixas de cerveja foram encontradas no depósito, onde suspeitos retiravam as embalagens e as substituíam por rótulos falsos, de marcas famosas e mais caras. A operação prendeu 12 pessoas que estavam no local em flagrante.

De acordo com investigações da Polícia Civil, as bebidas produzidas no estabelecimento clandestino abasteciam bailes funk da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. Segundo a distrital, os bailes são eventos não autorizados, organizados pela facção criminosa que domina a comunidade, com lucro aproximado de R$1 milhão por mês para os bandidos. Os suspeitos foram encaminhados para a 32ª DP.