João do Jaca na seteira de onde partiu o tiro que matou o policial André Frias - Reprodução

João do Jaca na seteira de onde partiu o tiro que matou o policial André FriasReprodução

Publicado 11/02/2022 11:28

Rio - A Polícia Civil identificou João Carlos Sordeiro Lourenço, o João do Jaca, como o autor do disparo que matou o inspetor da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) André Frias, durante a operação Exceptis, em maio do ano passado. O traficante foi morto em confronto com a Core (Coordenadora de Recursos Especiais) ontem, no final da tarde, no Jacarezinho.

O criminoso estava dentro de uma casa e portava uma pistola glock, calibre .40, com kit rajada. O momento em que ele é levado para o hospital em uma viatura foi filmado por alguns moradores que espalharam o boato do baleado ser um inocente, menor de idade. Por conta disso, um ato foi organizado, inclusive com queima de pneus.

João do Jaca segura criança e porta granadas na cintura Reprodução Nas redes sociais, João do Jaca postava diversas fotos e costuma estar armado, inclusive ao segurar crianças. Uma dessas fotos mostra o criminoso localizado na seteira (muro usado como apoio para armas de fogo) de onde partiu o tiro que matou Frias, momentos antes do disparo.

Em uma outra foto, ele aparece segurando uma criança de aproximadamente dois anos de idade, com três granadas na cintura. Em outra imagem ele escreve a palavra 'mantém' e coloca uma figura de Jacaré, uma referência a traficantes que realizam a chamada segurança do tráfico na comunidade. Nela, ele porta um fuzil com luneta.

Em sua ficha criminal, João do Jaca possui anotações pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico resistência qualificada, porte de arma de fogo e porte de artefato incendiário.

Ele também é apontado como segurança dos chefes do Jacarezinho, os traficantes conhecidos como Fred e Chico Bento. Fred fugiu uma vez de uma operação policial vestido de mulher, segundo a polícia. Chico Bento conseguiu fugir um dia antes da instalação do programa Cidade Integrada, ocasião em que a DRF (Delegacia de Roubos e Furtos) encontrou sua casa - uma residência luxuosa, construída ao lado de casas humildes, no interior da comunidade