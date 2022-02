Clima tempo - FabioCosta

Publicado 11/02/2022 11:26

Rio - O fim de semana será de céu nublado e com possibilidade de chuva no Rio. De acordo com o Alerta Rio, no sábado o tempo seguirá instável devido à atuação de um canal de umidade. O céu ficará nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. A temperatura máxima será de 29ºC e mínima de 20ºC.

Nesta sexta-feira, o tempo permanecerá instável devido aos ventos em altos níveis da atmosfera. O céu fica nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada em pontos isolados a partir do período da tarde. Os ventos serão fracos a moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas seguirão estáveis. A mínima prevista é de 18°C e a máxima de 30°C.

Entre domingo e segunda-feira, haverá redução de nebulosidade, com céu nublado a parcialmente nublado, e elevação das temperaturas. Não há previsão de chuva.

Na terça-feira, haverá céu parcialmente nublado a nublado na cidade do Rio e também não há previsão de chuva. Os ventos serão fracos a moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas estarão estáveis.