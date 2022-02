Bope, Choque e a Corregedoria da PM atuam no Jacarezinho nesta sexta - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 11/02/2022 10:29 | Atualizado 11/02/2022 10:40

Rio - O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o Choque e a Corregedoria da PM atuam, na manhã desta sexta-feira, na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. A corporação informou que trata-se de um policiamento ordinário na região. As equipes retornam um dia depois da operação que matou o traficante João do Jaca . Após o ocorrido, na tarde desta quinta, moradores fizeram um protesto na Avenida Dom Helder Câmara, uma das vias de acesso à área.

Os manifestantes incendiaram objetos na via e tentaram interromper parcialmente o tráfego. Equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e do 3º BPM (Méier) atuaram para estabilizar a região e o Corpo de Bombeiros também foi acionado. Nesta manhã, equipes da Comlurb foram ao local para fazer a limpeza do materiais incendiados durante o protesto. O clima ainda é de tensão entre os moradores.

Na comunidade Vila Cruzeiro, na Penha, área que também é dominado pelo Comando Vermelho, uma operação da Polícia Militar com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deixou oito mortos nesta sexta. Um dos alvos da operação é Adriano de Souza Freitas, o Chico Bento, apontado como chefe do tráfico de drogas no Jacarezinho. Ele estaria escondido na Vila Cruzeiro após as investidas das forças de segurança no Jacaré.

Equipes também visam cumprir mandados de prisão contra membros de uma quadrilha de roubo de cargas. Ainda de acordo com o órgão, as equipes policiais encontraram um "bonde fortemente armado" logo na chegada à comunidade, e houve tiroteio.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram os blindados da Polícia Militar, os chamados caveirões, avançando por uma ruas da favela enquanto tiros são disparados. Por conta dos tiroteios, as escolas municipais da região não vão abrir - terão apenas aulas remotas. Além disso, as Clínicas da Família Felipe Cardoso, Aloísio Novis e Klebel de Oliveira suspenderam as atividades externas.