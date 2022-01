Degase Ilha do Governador - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 27/01/2022 08:06 | Atualizado 27/01/2022 08:15

Rio - Sete internos envolvidos em uma confusão no Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) conseguiram fugir da 21ªDP (Bonsucesso) na noite desta quarta-feira. Os adolescentes foram levados a delegacia para o registro de ocorrência de dano ao patrimônio público, após atearam fogo em espumas de colchões nos alojamentos da unidade da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.

O Degase informou que tumulto precisou ser controlado por agentes do Grupamento de Ações Rápidas (GAR). Apesar da confusão, não houve feridos.

Em entrevista ao "Bom Dia Rio", da TV Globo, João Rodrigo, o presidente do Sind-Degase, sindicato que representa os agentes, disse que três defensoras públicas que acompanhavam o caso impediram os agentes de levar os 15 jovens envolvidos na confusão algemados com as mãos para trás. Segundo ele, esse é um procedimento padrão de segurança.

Mas na delegacia, os adolescentes ficaram com as mãos algemadas para a frente. Enquanto eles aguardavam para prestar depoimento, sete deles conseguiram pular o muro e sair pela lateral da delegacia.



"Esse algemamento é feito com as mãos para trás para evitar uma agressão ao agente, uma tentativa de fuga. A mão para trás tem esse cunho de proteção para resguardar um problema maior. Na Vara da Infância e em todos os fóruns existem carceragens para os adolescentes e jovens adultos aguardarem o momento da audiência. Não seria diferente em uma delegacia, que tem que aguardar ser ouvido. É uma coisa que fugiu totalmente ao padrão de segurança tanto do Degase ou da própria delegacia", disse João Rodrigo.

De acordo com a 21ª DP (Bonsucesso), a custódia dos internos estava sob responsabilidade dos agentes do Degase, conforme termo de declaração por eles assinado. A Defensoria Pública acompanhava a comunicação da ocorrência e policiais realizam diligências para localizar os adolescentes infratores foragidos.