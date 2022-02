Caminhão frigorífico é usado para armazenar corpos de vítimas de chuva em Petrópolis - Reprodução TV Globo

Caminhão frigorífico é usado para armazenar corpos de vítimas de chuva em PetrópolisReprodução TV Globo

Publicado 16/02/2022 10:28 | Atualizado 16/02/2022 13:30

fotogaleria Rio - O Instituto Médico Legal (IML) está usando um caminhão frigorífico para transportar e armazenar os corpos de vítimas da chuva que atingiu Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na noite desta nesta terça-feira. A tragédia já deixou dezenas de mortos e incontáveis desaparecidos.

Algumas famílias começam a chegar no IML para a identificação das vítimas na região de Corrêas. Ainda não há informações sobre o número de desaparecidos.

Entre os mais de 171 pontos de deslizamento, o mais crítico é o do Morro da Oficina: parte da encosta foi literalmente abaixo durante a tarde. O município decretou Estado de Calamidade Pública e os militares seguem trabalhando. Há previsão de mais chuva para esta quarta-feira.

Ao longo da manhã, fez aeronaves das forças de segurança do estado auxiliarão os trabalhos do Corpo de Bombeiros local, onde mais de 180 militares trabalham no atendimento à população.



No momento, famílias estão sendo acolhidas em pontos de apoio que funcionam em escolas da cidade. São elas:

- 24 de Maio

Escola Estadual Augusto Meshick (Rua 24 de Maio, s/n)

- Alto da Serra

Escola Municipal Vereador José Fernandes da Silva (Rua Teresa, 1.781)

- Bingen

Salão Paroquial São Paulo Apóstolo (Rua João Xavier, 799)

- Dr. Thouzet

Escola Paroquial Bom Jesus (Rua Dr. Thouzet, 820)

- Independência

Escola Municipal do Alto Intependência (Rua Leonor Maia, 1.670)

- Itaipava

Escola Municipal Dr. Paulo Buarque (Estrada de Petrópolis, km 2)

- Quitandinha - Amazonas

Escola Municipal Stefan Zweig (Rua Sergipe, s/n)

- Quitandinha - Duques

Escola Municipal Odette Fonseca (BR-040 sentido Juiz de Fora, km 85)

- Quitandinha - Espírito Santo

Escola Municipal Governador Marcello Alecanr (Rua Amaral Peixoto, s/n)

- Quitandinha - Rio de Janeiro

Centro de Educação Infantil Chiquinha Rolla (Rua Campos, s/n)

- São Sebastião

Escola Municipal Papa João Paulo II (Rua São Sebastião, 625)

- Sargento Boening

Escola Municipal Ana Mohammad (Estrada do Paraíso, 710)

- Siméria

E.M. Rosalina Nicolay (Estrada Presidente Sodré, s/n)

- Vale do Cuiabá

Quadra Boa Esperança (Estrada Ministro Salgado Filho s/m)

- Vila Felipe

Escola Municipal Dr. Rubens de Castro Bomtempo (rua Permínio Schimidt, s/n)

- Floresta

Escola Municipal Duque de Caxias (Travessa Luciando Camarota, 78)

Tragédia de 2011



No dia 11 de janeiro de 2011, a região serrana do Rio foi palco da maior catástrofe climática do Brasil. De acordo com os dados do Ministério Público, 918 pessoas morreram, 30 mil ficaram desabrigadas e ao menos 99 vítimas seguem desaparecidas até hoje, após um temporal sem precedentes atingir cidades como Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. A chuva provocou avalanches de lama e muitas casas desabaram sob a força das águas carregadas de terra e entulho.

Na época do desastre, cerca de 850 mil toneladas de lama e entulho foram retiradas das ruas das cidades. Nos dez anos da tragédia, o governador Cláudio Castro decretou luto oficial e transferiu a sede do governo do estado para a Região Serrana. Em janeiro do ano passado, foi feita a promessa de investir mais de R$ 500 milhões em contenções de encostas, limpeza de rios e obras de infraestrutura em Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis e Areal.

Tragédia de 2011



No dia 11 de janeiro de 2011, a região serrana do Rio foi palco da maior catástrofe climática do Brasil. De acordo com os dados do Ministério Público, 918 pessoas morreram, 30 mil ficaram desabrigadas e ao menos 99 vítimas seguem desaparecidas até hoje, após um temporal sem precedentes atingir cidades como Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. A chuva provocou avalanches de lama e muitas casas desabaram sob a força das águas carregadas de terra e entulho.

Na época do desastre, cerca de 850 mil toneladas de lama e entulho foram retiradas das ruas das cidades. Nos dez anos da tragédia, o governador Cláudio Castro decretou luto oficial e transferiu a sede do governo do estado para a Região Serrana. Em janeiro do ano passado, foi feita a promessa de investir mais de R$ 500 milhões em contenções de encostas, limpeza de rios e obras de infraestrutura em Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis e Areal.