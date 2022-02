Mapa de Estações do Instituto Nacional de Meteorologia mostra as condições climáticas em todo o país - Mapa de Estações / Inmet

Publicado 16/02/2022 10:26

Rio - Dados do Alerta Rio, sistema de meteorologia da Prefeitura, passaram a integrar o novo Mapa de Estações do Instituto Nacional de Meteorologia. A plataforma, lançada no no início deste ano, reúne dados de todo o país e pretende facilitar o acesso às informações meteorológicas. A novidade foi divulgada pela Prefeitura, nesta quarta-feira (16), no Diário Oficial do município.

A parceria entre o Alerta Rio e o Inmet já existe desde os Jogos Olímpicos de 2016, com o compartilhamento de dados sobre o município. Atualmente, o sistema carioca atua 24 horas com 33 estações que monitoram as condições climáticas em todas as regiões da cidade.