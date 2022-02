Mulher cava escombros da casa em busca da própria filha, soterrada após a chuva em Petrópolis - REPRODUÇÃO DE VÍDEO/TV GLOBO

Mulher cava escombros da casa em busca da própria filha, soterrada após a chuva em PetrópolisREPRODUÇÃO DE VÍDEO/TV GLOBO

Publicado 16/02/2022 10:08 | Atualizado 16/02/2022 11:56

Rio - A dor dilacerante tomou conta do Morro da Oficina, um dos bairros de Petrópolis mais atingidos pela chuva, que deixou dezenas de mortos . Na região onde pelo menos 80 casas foram atingidas, todos os vizinhos pararam para assistir a luta de uma mãe que, durante a manhã desta quarta-feira (16), cavava os escombros da casa para encontrar a filha e outros dois familiares, entre eles um bebê de 1 ano de idade. Segundo a Defesa Civil, ainda há um número incontável de desaparecidos. Corpos chegam a todo o momento no Instituto Médico Legal (IML).

Ao longo da madrugada, a mulher gritou por 'Duda', o nome da filha. Na casa havia uma outra mulher, tia de Duda, e um bebê de 1 ano de idade. Desesperada, a sobrevivente pegou uma enxada e começou a ajudar bombeiros e voluntários na retirada dos escombros.

"Na casa estava minha filha, a tia dela, e uma nenenzinha, filha da minha afilha, que morava embaixo", disse a mulher à 'TV Globo'. "Tem que mexer, mas ninguém tá mexendo. É uma bebê de 1 ano sem respirar debaixo dessa lama. Você consegue?", desabafou.

Ainda não há notícias se os corpos da família foram encontrados, mas ao longo da madrugada, seis pessoas foram retiradas sem vida do Morro da Oficina. Na região central de Petrópolis, a parte mais turística, foram outras 12. No Alto da Serra, irmãos buscavam nos escombros os corpos dos pais, que viviam há mais de 40 anos na mesma casa. "Na minha casa, consegui salvar meus filhos. Mas não salvei meus pais, infelizmente", disse o homem, que assobiava para tentar ouvir a resposta da mãe, mas não conseguiu.

Ministério Público busca informações e solicitações sobre desaparecidos

O Ministério Público do Rio (MPRJ), por meio do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (Plid), está concentrando as informações e solicitações das pessoas desaparecidas em Petrópolis, na Região Serrana, após um temporal atingir a cidade, nesta terça-feira. Vale destacar que o Plid teve um trabalho de grande importância na tragédia de 2011.Confira como repassar os dados de algum desaparecido em Petrópolis:– E-mail: [email protected] – Telefone: (21) 2262-1049 ou (21) 2220-5810– Instagram: sinalid_oficial– Twitter: @OficialSinalid– Facebook: Sinalid – Ministério Público– Site: www.mprj.mp.br/todos-projetos/plid