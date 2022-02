Ação foi realizada por agentes da Receita Federal em conjunto com a Polícia Civil - Divulgação

Ação foi realizada por agentes da Receita Federal em conjunto com a Polícia CivilDivulgação

Publicado 16/02/2022 09:09

Rio - Cerca de três toneladas de mercadorias piratas foram apreendidas no Centro do Rio, nesta terça-feira, durante uma ação da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e agentes da Receita Federal. Dados oficiais apontam um prejuízo estimado de aproximadamente R$ 500 mil para os envolvidos.

A ação teve o objetivo de reprimir o contrabando, descaminho e comércio de produtos falsificados. De acordo com os policiais, foram apreendidos materiais com indícios de falsificação de marcas e sem a certificação de agências reguladoras. Entre os produtos há capas e carregadores de telefones celulares, caixas de som, aparelhos de TV Box, smartwatches, fones de ouvido, teclados sem fio, controles de videogames, câmeras de segurança, copos térmicos, além de selos falsificados.



A apreensão foi realizada após um trabalho de inteligência da DRCPIM em conjunto com a Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).