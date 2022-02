Publicado 16/02/2022 00:00

As imagens da chuva que atingiu Petrópolis ontem são aterrorizantes. Nunca estamos realmente preparados quando a natureza chega com sua força total. É hora de se solidarizar com a população de lá, e ajudar com o que for possível.

A privatização da Eletrobrás ganha mais um capitulo, e a conclusão é uma esperança de alívio na conta de luz. Muito se pode avançar nessas privatizações, se o dinheiro realmente for aplicado para o que se destina. O Rio aguarda as benfeitorias prometidas com o leilão da Cedae, por exemplo.