Fortes chuvas atingiram Petrópolis nesta terça-feira (15) - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 15/02/2022 21:46 | Atualizado 15/02/2022 22:46

Rio - O número de vítimas das chuvas em Petrópolis subiu para seis na noite desta terça-feira. A informação foi divulgada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que recebeu orientações do presidente Jair Bolsonaro (PL) para prestar atendimento ao município da Região Serrana do Rio. Nesta terça-feira, o nível de chuva que atingiu a cidade chegou a 260 milímitros em seis horas, mais do que o esperado para todo mês.

"Estamos em contato com a prefeitura e faremos todos os esforços para socorrer as vítimas. Nossa Defesa Civil Nacional está trabalhando com as defesas civis do estado e município. Determinei a ida do Sec. Nacional de Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, ao município", afirmou o ministro.



Calamidade pública



Por causa da tempestade, a Prefeitura de Petrópolis declarou estado de calamidade pública no município. Até o momento, a Defesa Civil confirmou duas mortes óbitos, sendo de uma mulher e de um homem. As vítimas foram encontradas depois que o nível de água reduziu nas ruas Buarque de Macedo e Souza Franco.



Vídeos mostram o momento em que a cidade ficou inundada. Em um dos vídeos, é possível ouvir moradores da região gritando ao ver a força da água arrastando carros pelas ruas da cidade. "Meu Deus do céu, olha só. Misericórdia, Senhor", pediu um homem. Em algumas imagens, é possível ver casas destruídas na encosta de um morro, além de entulho e lama no asfalto.

Morro desaba e destrói casas durante temporal em Petrópolis; bombeiros falam em pelo menos um morto.



Saímos da casa já com a água no peito, o muro desabou, saímos porque já estávamos correndo risco de vida e perdemos tudo dentro de casa, roupas, tudo, a água ainda não baixou, não sabemos o que vai dar pra salvar — Geisa Ponte (@geisa_ponte) February 15, 2022 Nas redes sociais, a astrônoma Geisa Ponte contou que a enchente destruiu todos os pertences da família dela. "Saímos da casa já com a água no peito, o muro desabou, saímos porque já estávamos correndo risco de vida e perdemos tudo dentro de casa, roupas, tudo, a água ainda não baixou, não sabemos o que vai dar pra salvar", destacou Geisa, que ainda relatou ter perdido um dos seis cachorros de que é tutora.

Até o momento, a Defesa Civil registrou 95 ocorrências em diferentes regiões e diversos pontos da cidade com inundações e alagamentos. Além de todo efetivo da Defesa Civil, agentes da COMDEP, de Serviços, Segurança e Ordem Pública, de Obras e de demais áreas do governo trabalham na região para socorrer as vítimas. Agentes da CPTrans e do 26º BPM (Petrópolis) dão suporte para o bloqueio de vias.



Chuva torrencial atinge Petrópolis e assusta moradores. #Petrópolis #ODia



Do número total de ocorrências notificadas pela Defesa Civil, 80 são de deslizamento nas localidades Quitandinha, Alto da Serra, Castelânea, Centro, Coronel Veiga, Duarte da Silveira, Floresta, Caxambu e Chácara Flora. A pasta registrou 11 alagamentos em Petrópolis, sendo nas regiões do Alto da Serra Corrêas, Centro e Mosela.



A Prefeitura de Petrópolis afirmou que equipes fazem o atendimento imediato de todos os afetados pela forte chuva. Além disso, disse que todos os pontos de apoio foram abertos para o acolhimento das pessoas em área de risco.



Nas redes sociais, o governador Claúdio Castro (PL) afirmou que envia equipes para o atendimento das vítimas. "Oito ambulâncias vão ajudar no socorro às vítimas. 120 bombeiros estão trabalhando e mais 60 seguirão para Petrópolis. Todo governo está mobilizado para atender as vítimas e ajudar o município", pontuou.

Oito ambulâncias vão ajudar no socorro às vítimas. 120 bombeiros estão trabalhando e mais 60 seguirão para Petrópolis. Todo governo está mobilizado para atender as vítimas e ajudar o município. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) February 16, 2022

Por conta da queda de uma barreira, a pista de subida da serra de Petrópolis foi parcialmente interditada na altura do km 82, sentido Juiz de Fora, Minas Gerais. O trânsito na região é lento no, com passagem restrita a veículos de passeio. Equipes da Concer foram mobilizadas para as ocorrências.

Previsão para os próximos dias



A formação das nuvens que provocaram a chuva torrencial está relacionada com a chegada de uma frente fria ao litoral do estado do Rio e ao ar abafado que já estava espalhado por todo o estado, segundo o Climatempo.



As nuvens de chuva extrema já se dissiparam, mas o tempo segue instável na madrugada desta quarta-feira (16). Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, a previsão é de enfraquecimento da chuva. No entanto, Petrópolis permanece em estado de alerta para mais chuva nos próximos dias.



"O tempo permanece muito instável de quinta (17) até o domingo (20) por causa da formação de nova ZCAS - Zona de Convergência do Atlântico Sul, sistema meteorológico que já foi observado várias vezes neste verão, responsável por vários eventos de chuva muito forte no estado do Rio de Janeiro, mas também em Minas Gerais e no Espírito Santo", diz registro publicado no site do Climatempo.



Os meteorologistas preveem que a Região Serrana pode ter novos episódios de chuva forte, porém sem alcançar um volume extremo em tão pouco tempo como o que ocorreu sobre Petrópolis hoje.

Confira os pontos de apoio para chuvas:



24 de Maio

Escola Estadual Augusto Meshick (Rua 24 de Maio, s/n)



Alto da Serra

Escola Municipal Vereador José Fernandes da Silva (Rua Teresa, 1.881)



Bingen

Salão Paroquial São Paulo Apóstolo (Rua João Xavier, 799)



Dr. Thouzet

Escola Municipal do Alto Independência (Rua Leonor Maia, 1.670)



Itaipava

Escola Municipal Dr. Paula Buarque (Estrada de Teresópolis, km 2)



Quitandinha - Amazonas

Escola Municipal Stefan Zweig (Rua Sergipe, s/n)



Quitandinha - Duques

Escola Municipal Odette Fonseca (BR-040, sentido Juiz de Fora, km 85)



Quitandinha - Espirito Santo

Escola Municipal Governador Marcello Alencar (Rua Sergipe, s/n)



Quitandinha - Rio de Janeiro

Centro de Educação Infantil Chiquinha Rolla (Rua Campos, s/n)



São Sebastião

Escola Municipal Papa João Paulo II (Rua São Sebastião, 625)



Sargento Boening

Escola Municipal Ana Mohammad (Estrada do Paraíso, 710)



Siméria

Escola Municipal Rosalina Nicolay (Estrada Presidente Sodré, 1026)



Vale do Cuiabá

Quadra Boa Esperança (Estrada Ministro Salgado Filho, s/n)



Vila Felipe

Escola Municipal Dr. Rubens de Castro Bomtempo (Rua Permínio Schimidt, s/n)



Floresta

Escola Municipal Duque de Caxias (Travessa Luciando Camarota, 78)