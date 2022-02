Crime aconteceu no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo - Foto: Reprodução / Google Maps

Crime aconteceu no bairro Jardim Catarina, em São GonçaloFoto: Reprodução / Google Maps

Publicado 15/02/2022 20:45

Rio - Um casal foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O homem, identificado como Aguinaldo Teixeira, 47 anos, teria matado a esposa, Jeane Vilela Teixeira, 40, e cometido suicídio em seguida.

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram enviados para a ocorrência na Rua Elza Amaral. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) foi acionada e investiga as circunstâncias da morte de Jeane. A perícia foi feita no local do crime e, de acordo com a Polícia Civil, diligências estão sendo realizadas em busca de informações para identificar a autoria do crime.

Militares do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros (Niterói) foram acionados ao meio dia para a remoção dos dois. O corpo de Jeane foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo. Não há informações sobre o velório de Aguinaldo Teixeira e Jeane Teixeira.