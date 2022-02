Polícia prende homem apontado como líder da milícia que atua em Queimados - Foto: Divulgação

Publicado 15/02/2022 18:59

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira, um homem apontado como o líder da milícia que atua em Queimados, na Região Metropolitana do Rio. O suspeito, conhecido como "Mochila", 29 anos, foi encontrado com uma pistola 9 mm. com o número de identificação raspado, munições e o caderno com a contabilidade do grupo criminoso.

Os agentes da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco) encontraram o suspeito em um flat no bairro Vila Nascente, no município da Região Metropolitana. Ele passou a ser apontado o homem mais importante do grupo paramilitar após a prisão de Anderson Ayrão de Siqueira, conhecido como "Leite Ninho". Contra "Mochila", existiam dois mandados de prisão em aberto por homicídio.