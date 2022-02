Diversos veículos foram arrastados pela água - Reprodução / Redes Sociais

Diversos veículos foram arrastados pela águaReprodução / Redes Sociais

Publicado 15/02/2022 19:06 | Atualizado 15/02/2022 22:02

Rio - Uma chuva com intensidade extrema deixou um rastro de destruição e medo em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na tarde desta terça-feira (15). Diversos vídeos publicados nas redes sociais reúnem imagens de moradores assustados com a força das correntezas formadas pela tempestade.

A Defesa Civil da cidade decretou estágio de crise e vários rios transbordaram. De acordo com o Climatempo, morros deslizaram devido ao grande volume e força da chuva. Um registro impressionante mostra carros sendo arrastados por uma rua da cidade. "Meu Deus do céu... misericórdia, senhor", exclama uma moradora assustada durante a gravação com o celular.

De acordo com o coronel do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro, há pelo menos seis vítimas fatais. Relatos dão conta de que um colégio desabou e crianças precisaram ser socorridas para um pronto socorro da região. Em um áudio enviado ao DIA, as pessoas pedem doações de cobertas. "Elas [crianças] estão em hipotermia", afirmou uma mulher que não teve o nome divulgado.

Chuva torrencial atinge Petrópolis e assusta moradores. #Petrópolis #ODia



Crédito: Reprodução/ Redes Sociais pic.twitter.com/XEhqwY3ZDP — Jornal O Dia (@jornalodia) February 15, 2022

De acordo com a Defesa Civil, houve 95 ocorrências em diferentes regiões e diversos pontos da cidade. A maioria dos casos são deslizamentos nas localidades do Quitandinha, Alto da Serra, Castelânea, Centro, Coronel Veiga, Duarte da Silveira, Floresta, Caxambu e Chácara Flora. A pasta afirmou ainda que todo o efetivo atua no atendimento às ocorrências. Agentes da CPTrans e do 26º BPM (Petrópolis) dão suporte para o bloqueio de vias.

Morro desaba e destrói casas durante temporal em Petrópolis; bombeiros falam em pelo menos um morto.



Crédito: Redes Sociais#ODia #Petropolis pic.twitter.com/78iD4lCseE — Jornal O Dia (@jornalodia) February 15, 2022

A Prefeitura de Petrópolis alegou que equipes fazem o atendimento imediato a todos os afetados. Além disso, disse que todos os pontos de apoio foram abertos para o acolhimento das pessoas em área de risco.

No Twitter, algumas pessoas comentavam sobre o temporal: "Meu Deus! A situação de Petrópolis está feia", disse uma mulher. "Estou com o coração partido vendo os vídeos do caos que essa chuva causou em Petrópolis", relatou um rapaz. "Que chuva foi essa em Petrópolis, misericórdia", afirmou outra.

Um morador da cidade disse que na casa dele está tudo alagado: "O apartamento onde moro é virado para os fundos da rua. Daqui só escuto mais chuva, sirenes, alarme de carros e pessoas falando alto. É angustiante. Petrópolis precisa de ajuda".

A queda de uma barreira interdita parcialmente a subida da serra de Petrópolis, na altura do km 82, sentido Juiz de Fora. O trânsito na região é lento no, com passagem restrita a veículos de passeio. Equipes da Concer foram mobilizadas para as ocorrências.

O gabinete do governo do estado do RJ, informou por nota que: "o governador Cláudio Castro está a caminho do município da Região Serrana para acompanhar os trabalhos do Corpo de Bombeiros e outros órgãos estaduais".

Previsão para os próximos dias



A formação das nuvens que provocaram a chuva torrencial está relacionada com a chegada de uma frente fria ao litoral do estado do Rio e ao ar abafado que já estava espalhado por todo o estado, segundo o Climatempo.



As nuvens de chuva extrema já se dissiparam, mas o tempo segue instável na madrugada desta quarta-feira (16). Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, a previsão é de enfraquecimento da chuva. No entanto, Petrópolis permanece em estado de alerta para mais chuva nos próximos dias.



"O tempo permanece muito instável de quinta (17) até o domingo (20) por causa da formação de nova ZCAS - Zona de Convergência do Atlântico Sul, sistema meteorológico que já foi observado várias vezes neste verão, responsável por vários eventos de chuva muito forte no estado do Rio de Janeiro, mas também em Minas Gerais e no Espírito Santo", diz registro publicado no site do Climatempo.



Os meteorologistas preveem que a Região Serrana pode ter novos episódios de chuva forte, porém sem alcançar um volume extremo em tão pouco tempo como o que ocorreu sobre Petrópolis hoje.