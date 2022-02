Despoluição da Baía de Guanabara é alvo de disputa - Daniel Castelo Branco

Publicado 16/02/2022 11:24

Rio - A audiência especial para a apresentação do termo de ajuste entre Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) e a Companhia Águas do Rio foi adiada. A 13ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro remarcou para o dia 10 de março, às 15h.



Antes, a audiência estava marcada para o dia 8 de fevereiro. A juíza Luciana Losada Albuquerque Lopes, adiou a data por conta de um impedimento ocasional. No processo, o Ministério Público pede a condenação do estado para concretizar parte do programa de resíduos sólidos e a conclusão das obras de saneamento básico por parte da Cedae.



As iniciativas fazem parte do Programa de Despoluição, que abrange um conjunto de ações para reduzir a poluição da bacia da Baía de Guanabara, visando reverter sua degradação ambiental. Estima-se que o impacto positivo dessas ações beneficiaria cerca de 8 milhões de pessoas.