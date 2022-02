Programa Vacina na Escola leva profissionais de saúde à rede municipal de educação do Rio - Fabio Costa/ Agência O Dia

Programa Vacina na Escola leva profissionais de saúde à rede municipal de educação do RioFabio Costa/ Agência O Dia

Publicado 16/02/2022 11:52

Rio - A cidade do Rio contava com a chegada de um lote de Coronavac para avançar na busca ativa da vacinação infantil. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, esperava que o imunizante chegasse na terça-feira (15), o que foi frustrado. Nesta quarta-feira a ação para imunizar as crianças de 5 a 11 anos já é afetada pela falta de doses.

Até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio) não recebeu nova remessa de vacinas pediátricas para covid-19. O estoque da Coronavac hoje no município está zerado e o da Pfizer está crítico. A SMS-Rio aguarda a chegada da nova remessa para manter a repescagem da vacinação de crianças de 5 a 11 anos. A Secretaria Municipal de Saúde calcula a chegada de doses pelo calendário de entrega do fabricante, neste caso, o Instituto Butantan.

Já o estoque para vacinação de adultos na capital está garantido.



A Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, informa que a última remessa de vacinas Pfizer para imunização pediátrica com 133.400 doses chegou ao estado na sexta-feira (11). Os municípios retiraram seus volumes liberados na Coordenação Geral de Armazenagem, da SES, em Niterói, conforme agendamento.



Houve a chegada de 80.436 doses de vacinas Pfizer nesta segunda-feira (14), e a entrega de 265.450 vacinas Janssen ontem (15), conforme cronograma repassado pelo Ministério da Saúde (MS).

Todas as pessoas a partir de 5 anos de idade podem receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (16). A aplicação da dose de reforço continua para pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos 4 meses. As unidades seguem aplicando também a segunda dose, considerando o intervalo a partir da data da primeira aplicação.



A frustração da chegada de um novo lote de Coronavac afeta a campanha de busca por crianças que não se vacinaram , que acontece em escolas, ou via agentes comunitários de saúde que fazem a busca ativa nos bairros. A iniciativa já vacinou 40 mil meninos e meninas e a meta é vacinar outras 160 mil crianças entre 5 e 11 anos de idade, totalizando 200 mil crianças na busca ativa.



Os casos de covid-19 estão em queda, e a cidade do Rio tem desmobilizado os centros de testagem. O CIEP Nação Rubro-Negra é um exemplo da diminuição de casos: em janeiro, o centro de testagem chegou a ter 3 mil testes em um único dia, com quase metade de positivos. Na última segunda (14), foram apenas 23 testes positivos. A estrutura montada no CIEP será desmobilizada no sábado (19).

Devem procurar os postos para testagem pessoas com sintomas como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça e alterações no olfato e/ou paladar.

A cidade do Rio vacinou 96,5% da população maior de 5 anos com a primeira dose e 88,1% deste grupo com a segunda dose ou com dose única. Segundo o painel da Prefeitura do Rio, nesta quarta-feira não há fila para internação por covid. São 140 internados na rede de saúde da capital com a doença. Todas as regiões administrativas estão classificadas com baixo risco de contágio.