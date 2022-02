Chuva que atingiu Petrópolis deixou rastro de destruição na cidade, com deslizamentos e dezenas de mortos - Reprodução Twitter

Publicado 16/02/2022 12:04 | Atualizado 16/02/2022 12:08

Rio - A Polícia Civil do Rio criou uma força-tarefa para ajudar na identificação dos corpos e resgate de vítimas das chuvas que atingem Petrópolis, na Região Serrana, desde a tarde de terça-feira. Até às 11h30 desta quarta-feira, já havia sido confirmada a morte de dezenas e ainda não se tem a confirmação do número exato de desaparecidos.

O temporal concentrou 259 milímetros de chuva em apenas seis horas e se concentrou na região do Morro da Oficina.

A operação unifica os trabalhos dos setores de perícia, cartório, delegacias da região, além de apoio terrestre e aéreo com dois helicópteros para ajudar no resgate às vítimas.

Uma estrutura para a preservação e identificação dos mortos foi montada no Posto Regional de Polícia Técnica Científica (PRPTC) de Petrópolis, que fica na Rua Vigário Correas,no bairro Correas. Desde as primeiras horas da manhã, um caminhão frigorífico foi colocado ao lado do Instituto Médico Legal (IML) para receber a grande quantidade de corpos.

Além das vítimas fatais, muitas pessoas ainda seguem desaparecidas. Para auxiliar essas buscas, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros também está integrando a força-tarefa da Polícia Civil no PRPTC e fará contato e atendimento especializado às famílias que procuram informações de desaparecidos e registros de ocorrência.Os familiares estão sendo acolhidos e atendidos na Sala Lilás do PRPTC.

Também para evitar possíveis abusos de preços em estabelecimentos comerciais da região, que estão sendo procurados para compra de mantimentos, uma equipe da Delegacia do Consumidor fará a fiscalização desses comércios.