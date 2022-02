Durval: morto na porta de casa - Reprodução

Durval: morto na porta de casaReprodução

Publicado 11/02/2022 17:20 | Atualizado 11/02/2022 17:20

Rio - A defesa da família de Durval Teófilo Filho oficiou, nesta sexta-feira (11), a Marinha do Brasil (MB) a prestar esclarecimentos sobre a morte do repositor de supermercado, após ser baleado três vezes pelo sargento da corporação, Aurélio Alves Bezerra, no dia 2 de fevereiro, quando a vítima chegava no condomínio onde ambos moravam, no bairro do Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com o advogado que assiste a família de Durval, Luiz Carlos de Aguiar Medeiros, até o momento, a família não recebeu nenhuma manifestação por parte da Marinha, mas a defesa já se manifestou para que haja rapidez na elucidação dos fatos. "Estamos tratando de um crime contra a vida", afirmou o advogado.

O crime ocorreu quando a vítima chegava em sua residência e procurava a chave de casa em sua mochila. O militar, que estava dentro de seu carro, atirou três vezes. Ele alegou que o trabalhador se aproximava rapidamente e acreditou se tratar de um assaltante. Aurélio chegou a socorrer Durval e levá-lo ao Hospital Estadual Alberto Torres, mas a vítima não resistiu. O militar recebeu voz de prisão na unidade de saúde.

Procurada pelo DIA, a Marinha do Brasil ainda não se manifestou.

Viúva denuncia ameaças

"A Luziane está com medo da soltura do Aurélio, existe um receio, até porque, logo após o falecimento do esposo dela, ela recebeu algumas informações que a gente entendeu como ameaça. A gente não pode falar diretamente que é uma ameaça, mas o que ela ouviu, subentende-se que seria. Foram poucas, duas ou três, mas como ela era a mulher e por ter uma filha pequena em casa, para ela tomar cuidado e abafar o caso, porque isso poderia ser prejudicial para ela no futuro", disse o advogado da família, Luiz Carlos de Aguiar Medeiros.

No sábado (12), familiares e amigos da vítima vão realizar uma manifestação para cobrar explicações sobre o assassinato de Durval aos órgaos competentes, na Praça Estefânia de Carvalho, conhecida como Praça do Zé Garoto, no Centro de São Gonçalo, a partir das 9h.