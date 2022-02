Número de casos de covid-19 chega a 1.9 milhão - Divulgação

Publicado 11/02/2022 18:02

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 1.905.090 casos confirmados e 70.668 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 11.470 novos casos e 140 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,71%.

Entre os casos confirmados, 1.796.074 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 53,2%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 38%.

Taxa de positividade em queda



A Secretaria de Estado de Saúde (SES) disse, nesta sexta-feira, que os testes realizados nos centros montados pelo governo tiveram uma redução de 66% na taxa de positividade. De acordo com levantamento, os testes confirmados para covid-19 caíram de 35%, na segunda semana de 2022 (de 09 a 15 de janeiro), para 12,1% na quinta semana (de 30 de janeiro a 05 de fevereiro).

A procura pelos exames também foi menor nas unidades de testagem do Estado. Na terceira semana, foram realizados 23.803 diagnósticos, o maior número registrado desde o início do ano, enquanto na última semana avaliada, só foram feitos 3.151.