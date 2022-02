Publicado 11/02/2022 19:43 | Atualizado 11/02/2022 19:43

Rio - Pelo terceiro fim de semana consecutivo, o Governo do Estado, por meio do programa Cidade Integrada, leva o “RJ para Todos + Serviços” para as comunidades do Jacarezinho e da Muzema, nas zonas Norte e Oeste da capital, respectivamente. As ações sociais têm sido importantes para auxiliar o acesso dos moradores das localidades aos principais serviços estaduais, como emissão de documentos e intermediação de vagas de emprego.

Neste sábado (12), a caravana será realizada, em ambas comunidades, das 9h às 15h, mas as senhas serão distribuídas até as 13h.

Na comunidade da Zona Oeste, haverá também vacinação infantil (5 a 11 anos) contra a covid, das 10h às 15h, em uma tenda na Avenida Engenheiro Souza Filho, 574 (ponto de referência é Praça do Brutus). Serão 500 doses e não haverá distribuição de senha para este serviço. Para ser vacinada, a criança precisa estar acompanhada por um dos pais, que deve levar a caderneta de vacinação do menor de idade.

Também terá emissão de 1ª e 2ª vias da identidade e expedição de carteira de trabalho digital. O banco de empregos do Sine também estará à disposição para quem estiver à procura de oportunidades. Outra ação que vem despertando o interesse da população é a habilitação para casamento. Já houve cerca de 20 formalizações para a união matrimonial desde o início do Cidade Integrada nas comunidades.