Homem teria laudo de esquizofrenia e receita de remédios controladosDivulgação

Publicado 24/05/2022 14:09 | Atualizado 24/05/2022 14:35

Rio - Um homem de 41 anos foi preso no Aeroporto do Galeão pela Polícia Federal (PF) após causar uma confusão em um voo internacional na segunda-feira. O passageiro, que possui nacionalidade brasileira e portuguesa, estava em um aeronave que saiu da cidade do Porto, em Portugal, com destino ao Rio.

De acordo com a PF, cerca de uma hora após a decolagem, o homem, que já apresentava sinais de embriaguez durante o embarque, foi flagrado fumando no banheiro do avião, o que é proibido. O passageiro, então, teria se alterado e xingado a tripulação, iniciando uma confusão mais intensa.



Após o pouso, o homem foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal, na Praça Mauá. Na delegacia, parentes apresentaram laudo médico de esquizofrenia do passageiro, além de receita de remédio controlado.