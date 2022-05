120 homens da Civil realizam operação em Realengo para desarticular facção criminosa - Reginaldo Pimenta /Agência O Dia

Publicado 24/05/2022 12:35

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), as unidades escolares estão prestando atendimento remoto aos alunos. A medida segue o protocolo do Programa Acesso Mais Seguro, que tem como objetivo diminuir os riscos para professores, alunos e funcionários sempre que há uma situação de risco.Até o momento, segundo a Secretaria de Estado de Educação, somente as unidades da rede estadual, localizadas nas proximidades de Realengo, estão funcionando normalmente. Além das escolas, a Clínica da Família Padre John Cribbin também interrompeu os atendimentos nesta manhã.A Polícia Militar informou cerca de 120 agentes participam da Operação Jardim Suspenso. As investigações tiveram início em 2021 e duraram cerca de seis meses. Entre os alvos estão o traficante que seria o líder do tráfico da Nogueira, conhecido como Da Macaca, além de soldados do tráfico de drogas e mototaxistas que, segundo as investigações, atuavam como "olheiros", avisando os comparsas em grupos de sobre a movimentação de policiais e quadrilhas rivais.