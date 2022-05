'Piruinha' foi levado para a Cidade da Polícia - Reprodução/TV Globo

Publicado 24/05/2022 08:40 | Atualizado 24/05/2022 10:09

Rio - Uma operação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) junto com o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio (MPRJ) prendeu, nesta terça-feira (24), o contraventor José Caruzzo Escafura, conhecido como Piruinha, de 92 anos, em sua casa, no bairro da Abolição, na Zona Norte do Rio. A prisão aconteceu por volta das 6h. O bicheiro é apontado como mandante de um assassinato que aconteceu no ano passado. Equipes da Corregedoria Geral da Polícia Militar (CGPM) também participam da ação.



O segurança de Piruinha, o policial militar Jeckson Lima Pereira, o "Jeck", lotado no 15º BPM (Duque de Caxias), também foi preso nesta terça-feira. Ambos foram levados para a sede da especializada, na Barra da Tijuca. A ação de hoje pretende cumprir três mandados de prisão e 20 de busca e apreensão. Uma pessoa ainda é procurada. Em um dos locais de busca, um homem foi preso em flagrante com uma arma. Um carro roubado foi recuperado.



Os mandados foram expedidos pelo III Tribunal do Júri da Comarca da Capital, a partir de denúncia do Gaeco pelo homicídio de Natalino José do Nascimento Espíndola, conhecido como Neto. De acordo com as investigações, no dia 23 de julho de 2021, Jeck matou o homem a tiros. Segundo a denúncia, o crime foi praticado por motivo torpe, já que a vítima foi morta por não ter pago uma dívida em dinheiro que tinha com contraventores da cidade.

Neto sofreu uma emboscada quando seguia a pé para a sua loja de veículos, a Auto Mix Veículos, na Estrada Intendente Magalhães, próximo a Rua Nova do Amorim, em Vila Valqueire, na Zona Oeste. Natalino era neto de Natal da Portela, patrono da escola de samba de Oswaldo Cruz, e ganhou o mesmo nome do avô. Ele era também sobrinho de Nezio Nascimento, presidente de honra da Escola de Samba Tradição. O morto era alvo de 14 processos na Justiça.

Piruinha exerce, há décadas, o domínio do jogo do bicho em diversas regiões da capital fluminense, em especial nos bairros de Madureira, Abolição, Cascadura, Maria da Graça, Piedade e Inhaúma. José Caruzzo ainda arrenda outras áreas para exploração de jogos de azar para outros contraventores, como as divisas com os bairros de Cascadura, Piedade, Pilares, Abolição, Quintino, Campinho e Praça Seca.