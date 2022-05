A Patrulha Ambiental, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foi acionada para libertar o animal - Divulgação/SMAC

A Patrulha Ambiental, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foi acionada para libertar o animalDivulgação/SMAC

Rio - Uma capivara foi resgatada por agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente na manhã desta segunda-feira (23), em Bangu, na Zona Oeste. De acordo com a Prefeitura do Rio, funcionários da Secretaria Municipal de Conservação foram surpreendidos ao fazer reparos na Avenida Cônego Vasconcelos, perto da Praça da Fé, quando perceberam que uma capivara estava presa em uma tubulação de drenagem de água pluvial, sem conseguir se locomover. A Patrulha Ambiental foi acionada para libertar o animal.

A capivara, um macho de aproximadamente 5 anos, foi levada com ferimentos leves ao Centro de Recuperação de Animais Silvestre (CRAS), em Vargem Pequena. Após avaliação de veterinários, o roedor foi solto no Parque Natural Municipal de Marapendi, no Recreio.O coordenador de Defesa Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, José Maurício Padrone, parabenizou a ação de resgate, que contou com uma retroescavadeira, e agentes da Polícia Militar e da CET-Rio. "É bem mais comum esses episódios de jacarés presos em galerias pluviais, na nossa cidade. Com capivara, eu nunca tinha visto. Ele devia estar se dirigindo a um canal da região e não conseguiu sair. O importante é que conseguimos salvá-lo", comemorou.