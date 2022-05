Morro do Cruz é dominado pela facção criminosa TCP - Cléber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 24/05/2022 07:55 | Atualizado 24/05/2022 10:56

Rio - A Polícia Militar realiza na manhã desta terça-feira (24) uma operação por meio da UPP Borel no Morro do Cruz, no Andaraí, na Zona Norte do Rio. A ação acontece dois dias depois de o ajudante de cozinha Fabrício dos Santos Silva, de 24 anos, ter sido morto a tiros, na madrugada do último sábado (21), ao entrar por engano no Morro do Cruz , no Andaraí, na Zona Norte do Rio. Ele tentava chegar em uma festa na Tijuca.

A operação não afetou as unidades de educação e saúde do entorno, que funcionam normalmente.

Dominada pela facção criminosa Terceiro Comando Puro, traficantes teriam executado o jovem, que era jogador de futebol amador, por ele ser morador de Manguinhos, território dominado pelo Comando Vermelho (CV).





Após acompanhar o depoimento da filha, Sueli relatou o ocorrido. Ela disse que a filha foi chamada em casa por dois amigos do atleta. Eles foram a um bar de Manguinhos e depois a outro na Mangueira, quando souberam de uma festa no Morro do Borel, também na Tijuca. Os amigos chamaram um Uber, que os deixou no Morro do Cruz: uma extensão do Borel dominada pela quadrilha rival de traficantes da que atua em Manguinhos.



Conforme Sueli, uma senhora perguntou aos três de onde eram e, ao escutar que moravam em Manguinhos, a mulher teria os orientado a sair do local. "Essa senhora disse a eles: 'Vai embora que aqui é outra facção e está em guerra'. Os outros dois saíram correndo e meu filho ficou conversando com essa senhora", lembrou a mãe do rapaz.



Ainda segundo Sueli, ao saber da história, ela foi imediatamente até ao local onde o rapaz foi visto pela última vez porque imaginava que o encontraria dormindo na casa dessa senhora. Ao chegar à porta da casa da mulher, ela viu o chinelo do filho e um copo quebrado.



"A minha intenção era de que ele estivesse dormindo na casa dessa senhora, não esperava por isso. Quando vi o chinelo dele, comecei a gritar, bater em todas as portas, ninguém abria. Até entendo, as pessoas ficam com medo", disse a mãe do jogador.



Após ir à delegacia do bairro, Sueli soube por policiais militares que um corpo havia sido encontrado na Rua Leopoldo, no Andaraí, e levado ao Instituto Médico Legal (IML). "Fui até o IML e ouvi o que não queria: era ele. A moça só me mostrou uma foto do rosto, eu reconheci. Mataram com tiros de fuzil nas costas. Não quis saber quantos, mas falaram que foi muito tiro", afirmou.



Traficante Scooby teria ordenado morte, apontam áudios

Áudios obtidos pelo DIA e atribuídos a traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) apontariam conversas sobre a execução de Fabrício. Em um deles, que seria do criminoso Leandro Nunes Botelho, o Scooby, mostra a orientação para o crime. "Vamos ver qual é desse maluco aí, vamos ver qual é desse maluco aí, meu parceiro. Pega a visão geral: se ele tem família no morro, qual é a dele. Se ele for de Manguinhos, parceiro, não tem papo. Não tem papo, mano, não tem papo".

Scooby é apontado como chefe do tráfico no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, a 2 km do Morro do Cruz. A comunidade vive dias de instabilidade com a tentativa de invasão da facção rival Comando Vermelho. U m morador chegou a morrer ao se deparar com criminosos invasores . Eduardo da Cruz Guimarães, o 'MC Dallas', de 28 anos, foi morto a tiro quando retornava para casa, na madrugada do último dia 12.

Homenagem de Copa amadora

Fabrício era jogador do time amador São Caetano e bastante atuante em campeonatos. A Copa Pedro Firmino, onde o time dele disputa jogos, fez uma homenagem em sua página.



Um vídeo, com a música 'Espera eu Chegar', composição de Mc Kevin o Chris e MC Caja, separaram os seguintes versos: "Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprime, oprimem. É, vai na paz irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia vou te encontrar". Nas imagens, Salah, apelido de Fabrício, aparece fazendo um gol.

Ao final do vídeo, aparece a mensagem: "Descanse em paz. A Copa Pedro Firmino lamenta profundamente o falecimento do jogador Salah, que era camisa 10 da equipe do São Caetano. Nossos sinceros sentimentos a toda família e amigos".

Manhã de operações

A manhã desta terça-feira (24) é marcada por operações no Rio. Na Vila Cruzeiro, uma operação conjunta da PM com o Bope e com a PRF matou uma moradora da Penha e deixou pelo menos 10 mortos. A Polícia Civil também realiza a operação "Jardim Suspenso" em comunidades de Realengo, na Zona Oeste da capital do Rio de Janeiro, para cumprir 20 mandados de prisão pelo crime de associação para o tráfico de droga. .