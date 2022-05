Eduardo da Cruz Guimarães, de 28 anos, era o 'MC Dallas' do Morro dos Macacos e alegrava comunidade - Reprodução

Eduardo da Cruz Guimarães, de 28 anos, era o 'MC Dallas' do Morro dos Macacos e alegrava comunidadeReprodução

Publicado 13/05/2022 11:50 | Atualizado 13/05/2022 14:16

Rio - Em meio à disputa entre facções pelo domínio do tráfico de drogas no Morro dos Macaco s, em Vila Isabel, os moradores lamentam a morte de um jovem conhecido por ser alegre e fazer rimas na favela, o 'MC Dallas'. Eduardo da Cruz Guimarães, de 28 anos, foi morto a tiro quando retornava para casa, na madrugada de quinta-feira (12), depois de um dia de trabalho em uma obra. Ele batia lajes na comunidade.

Homens da facção criminosa Comando Vermelho fazem uma investida desde a noite de quarta-feira para dominar os Macacos, sob o poder do Terceiro Comando Puro (TCP).

As primeiras informações, de relatos de amigos e vizinhos, dão conta de que Eduardo cruzou com criminosos do CV e avisou que era morador. Mesmo assim, atiraram em sua perna. Ele chegou a ser socorrido por moradores para o Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu. Ainda não há horário e local para o enterro do jovem apaixonado por rap, que era querido e tratado como um mascote pelos amigos.

"Por onde ele passava, ele cantava. Torcia pelo Atlético Mineiro e ficava brincando, gritando 'Galo', pelas ruas. Todos nós somos amigos dele aqui na comunidade. Era uma pessoa que vivia rindo e brincando. Dançava nas ruas, pegou amizade com todos", contou um amigo.

Em publicações nas redes sociais, amigos manifestaram comoção pela morte do jovem de espírito alegre. "Nós perdemos um torcedor fanático do Galo, um artista. Quem nunca postou um vídeo seu nos status? Mc Dallas, como gostava de ser chamado pela comunidade, descanse em paz, vai deixar saudades", escreveu uma moradora.

Eduardo publicava vídeos fazendo rimas na comunidade. Ele também gravava vídeos cantando músicas religiosas. "Que Deus receba essa criança grande de braços abertos", escreveu outro morador.

Oito escolas estão fechadas na manhã desta sexta-feira, além de uma clínica da família, em Vila Isabel, por conta da disputa entre facções criminosas que perdura desde a noite de quarta-feira. Os moradores do Morro dos Macacos voltaram a ter uma noite de medo com tiroteios nesta quinta-feira.

A plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) registrou disparos às 23h51. Não há registro de confronto na manhã desta sexta-feira. Por conta da insegurança, a Clínica da Família Recanto do Trovador, no antigo Jardim Zoológico, na Rua Visconde de Santa Isabel, acionou o protocolo de acesso mais seguro e interrompeu o funcionamento na manhã desta sexta-feira (13).



A Secretaria Municipal de Educação informa que oito escolas estão fechadas, prestando atendimento remoto, na região do Morro dos Macacos, em razão de instabilidade severa no território. Em um dos acessos à comunidade, a Escola Municipal Jornalista Assis Chateaubriand, na Rua Visconde de Santa Isabel, está sem aulas há dois dias. A SME ressalta que segue os protocolos do Programa Acesso Mais Seguro, que tem como objetivos mitigar riscos, orientar professores e alunos; planejar ações em conjunto nas unidades escolares e nos territórios, entre outras ações.



A Secretaria de Estado de Educação informa que as unidades da rede estadual, localizadas em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, estão funcionando normalmente até o momento. Vale ressaltar que as escolas estaduais mais próximas ao Morro do Macaco são noturnas.

Segundo o setor de inteligência do 6º BPM (Tijuca), a área está estabilizada na manhã de hoje (13). Traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, tentaram invadir o Morro dos Macacos. Mas, ainda não há nenhuma confirmação de tomada de território. O policiamento está reforçado na região.

A assessoria da Polícia Militar afirma que equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Macacos reforçam o patrulhamento na comunidade para coibir movimentações criminosas. Até o momento, sem registro de prisões ou apreensões.



A 20ª DP (Vila Isabel) afirma que realiza investigações referentes ao tráfico de drogas presente no Morro dos Macacos, "tendo indiciado diversos criminosos e realizado oito representações por prisões". A distrital também apura a invasão ocorrida na madrugada do dia 11, por bandidos ligados à facção rival. "Diligências seguem em andamento para identificar os envolvidos no fato", diz o texto.