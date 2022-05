Planetário do Rio abre as portas para a população acompanhar o eclipse total da lua - Divulgação

Planetário do Rio abre as portas para a população acompanhar o eclipse total da lua Divulgação

Publicado 13/05/2022 20:19

Rio - O Planetário do Rio ou Planeta.RIO, na Gávea, na Zona Sul, abrirá as suas portas para a observação do eclipse total da lua neste domingo (15). A abertura do espaço do anfiteatro ocorrerá às 21h, com a possibilidade de uso dos telescópios para observar a lua cheia. O início do eclipse está previsto para as 23h27. Durante o ápice do fenômeno, que promete ser inesquecível, a lua poderá ficar levemente avermelhada.



O evento será o primeiro eclipse em que o Planetário funcionará desde o início da pandemia. "Este é um dos fenômenos astronômicos que mais despertam o imaginário popular e aproxima os jovens da ciência", afirmou o presidente da Fundação Planetário, Gledson Vinícius.