Jeferson Dias Lino, conhecido como "Rouba Cena", foi preso por policiais da 35ª DP (Campo Grande), nesta sexta-feira (13) - Divulgação

Jeferson Dias Lino, conhecido como "Rouba Cena", foi preso por policiais da 35ª DP (Campo Grande), nesta sexta-feira (13)Divulgação

Publicado 13/05/2022 19:46

Rio - Policiais da 35ª DP (Campo Grande) prenderam, nesta sexta-feira, Jeferson Dias Lino, mais conhecido como "Rouba Cena", apontando como o segundo homem na hierarquia do tráfico de drogas na comunidade Vila Aliança, em Senador Camará, Zona Oeste do Rio. O criminoso foi localizado na comunidade Salim, em Campo Grande, e estava foragido da Justiça desde 2018, quando saiu no sistema semiaberto e não retornou ao Presídio Candido Mendes, no Centro do Rio.

Contra Jeferson havia um mandado de prisão por homicídio em aberto. De acordo com a sua ficha de antecedentes criminais, o criminoso também possui mais de 40 passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas e roubo de cargas e automóveis.

Segundo informações da Polícia Civil, "Rouba Cena" teria fugido da comunidade na terça-feira (10), após equipes do Comando de Operações Espaciais (COE), do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) e do 14º BPM (Bangu) realizarem a implementação do programa Estação Segura nas comunidades da Vila Aliança, em Bangu, e na Coreia, em Senador Camará . A ação tinha o objetivo de reprimir o crime organizado nestas regiões.

Segundo as investigações sobre o criminosos, além de traficante, ele seria o responsáveis por comandar os roubos na Zona Oeste do Rio para elevar os lucros do tráfico. Ainda segundo informações, no interior da Vila Aliança existe uma fábrica de clonagem de veículos, que após adulterados são fornecidos a milicianos para práticas de crimes.