Sérgio Amaral Brito foi preso em dezembro do ano passado, acusado de estuprar fiéis em Magé - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 13/05/2022 21:52



Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) concedeu a prisão domiciliar ao pastor e psicanalista Sérgio Amaral Brito, de 59 anos, preso em Magé acusado de abuso sexual contra pelo menos oito mulheres . Conforme indicado na decisão, uma série de falhas da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) motivaram a ordem judicial. Entre elas está o fato da Seap não ter encaminhado o pastor para as audiências virtuais do processo.

Sérgio está preso desde o dia 16 de dezembro do ano passado, após a investigação da 66ª DP de (Piabetá) apontar que os abusos começaram com duas vítimas, entre fiéis e pacientes, e terminou com oito. Algumas mulheres registraram uma denúncia na Polícia Civil contra o religioso, iniciando assim o monitoramento do mesmo. O pastor, que afirmou ser presidente da Assembleia de Deus em Magé e em Caxias, teria usado de hipnose para abusar sexualmente das vítimas.

De acordo com a Vara Criminal de Magé, Sérgio atuava também como sexólogo e terapeuta de adultos, casais e adolescentes. Em dezembro, o mandado de prisão preventiva dele foi solicitado, pois havia a informação de que o pastor planejava fugir para Brasília.



"Eu fui até a clínica dele, paguei um valor de R$ 700 e depois fui na consulta. Teve uma hora que eu estava de olho fechado e ele mandou eu me levantar e dar um abraço (nele). Quando eu acordo depois desse abraço, eu já estou deitada, com as minhas calças abertas e com a mão dele dentro. Depois, ele senta na cadeira, eu levanto, fecho minha calça e pego minhas coisas. Ele me perguntou se estava tudo bem e eu disse que queria ir embora", contou uma das vítimas. A jovem de 21 anos, que não quis se identificar, buscou ajuda do pastor depois de se separar do marido.

O caso foi divulgado pelo RJ2. O DIA tentou confirmar a informação, mas o processo corre em segredo de Justiça.